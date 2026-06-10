ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಬೆದರಿಕೆ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> 'ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. </p><p>ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅರಾಘ್ಚಿ, 'ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ತನ್ನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಹಾಗೂ ಭೀಕರ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಗದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ನಾವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅಪಾಚೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ:ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನ, ಪೈಲಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>