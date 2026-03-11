ಗೂಗಲ್‌, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ‘ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪಾ’ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪಾ'ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು.</p><p>ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ 'ಖಾತಮ್ ಅಲ್-ಅನ್ಬಿಯಾ' ಜಂಟಿ ಕಮಾಂಡ್ನ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೊಲ್ಫಾಕಾರಿ, ‘ಶತ್ರುಗಳ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ನಡೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ‘ತಸ್ನಿಮ್ ನ್ಯೂಸ್’ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಪಲಾಂಟಿರ್, ಐಬಿಎಂ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಒರಾಕಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯುಎಇ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುದಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p><p>ಫೆ. 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>