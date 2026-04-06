ಟೆಹರಾನ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೇ (ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ) ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘೇರ್ ಘಲಿಬಫ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಡೆ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿಮ್ಮ (ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ) ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, 'ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯುದ್ಧದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರಿರಿ' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ, 'ಇರಾನ್ ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಇರಾನ್ ಪತ್ರಿದಾಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.