ಹೊರ್ಮುಜ್ ಪಕ್ಕದ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಇ ನೆಲದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಎರಡು ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಇ ನೆಲದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>'ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಅಬು ಮೂಸಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಟನ್ಬ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಮೇಲೆ ಯುಎಇ ನೆಲದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಅಬು ಮೂಸಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಟನ್ಬ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದು ಯುಎಇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಫೆ.28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>