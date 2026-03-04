<p>ಎಪಿ</p>.<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಟಿ.ವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಖಮೇನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಜನರನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾನದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಫರ್ಹಾದಿ ಎಂಬವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ನ ಜನರು ನರಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಟಾಡ್ ಖೊದಾಡಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಟಾಡ್ ಅವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>