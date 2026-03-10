<p><strong>ಟೆಹರಾನ್</strong>: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ(ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಲಿ, ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇರಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಛ ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಗ ಮುಜ್ಟಾಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆ ಹಾಕಿ ಇರಾನ್ ದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ 2022ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು.</p><p>ಇತ್ತ, ಯುದ್ಧ ಶೀಘ್ರ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳು ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿವೆ.</p> <p>ಕೆಲವು ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಇರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಹ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಮಿಯಾಮಿ ಬಳಿಯ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p><p> ಈ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸಹ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>