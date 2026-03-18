ಬೈರೂತ್: ಇರಾನ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬುಧವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದರು ನಗರಿ ಟೈರ್ನಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈರೂತ್ನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿರುವ ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬಂಡುಕೋರ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 2ರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 912 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಟೆಲ್ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇರಾನ್ನ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಾವರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇರಾನ್ ಕತಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.