<p><strong>ಬೈರೂತ್, ಲೆಬನಾನ್:</strong> ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಹಲವು ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶನಿವಾರ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಮಜ್ದಲ್ ಸೆಲ್ಮ್, ಕಫ್ರಾ. ಹನಿಯೆ, ಟೌಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಅಡ್ಲೂನ್ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ನಬಾತಿಯೆ ನಗರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ತಬೇಹ್ ಸೇರಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ನಗರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಲಟಾನಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಶತ್ರು ಸೇನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಐಡಿಎಫ್ನ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಬೈರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಡಬೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಬೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನ 'ಮೆರ್ಕವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್' ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> <p><em><strong>(ಎಪಿ, ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿದ ಬರೆದ ಸುದ್ದಿ)</strong></em></p>