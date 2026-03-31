ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆ

ಜೆರುಸಲೇಂ: ಇಸ್ರೇಲಿಗರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಖುದ್ದು ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ನಡೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರು ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕಾನೂನು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಖುದ್ದು ಇಸ್ರೇಲಿಗರು ಎಸಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನೂ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.