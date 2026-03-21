<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಮ್:</strong> ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್, ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಳಿ ನೆಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಆರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಇರಾನ್, ಮೂರು ಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಲೆಬನಾನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರುತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಫಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ(ಮಾ.20) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಫೆ.28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. </p>