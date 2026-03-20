ಟೆಹರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು,ಬೆಚ್ಚಿದ ಜನ

ದುಬೈ: ಈದ್ ಉಲ್–ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಣೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದುಬೈ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸಿಡಿದ ಚೂರುಗಳು ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್' ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ಮರುದಿನವೇ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

'ಸೌತ್ ಪಾರ್ಸ್' ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಇರಾನ್ನ ಭಾಗವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕತಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದಲೇ ಬರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅನಿಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ: 'ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ವಕ್ತಾರ ಜನರಲ್ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೈನಿ ಅವರು ಮೃತಪಡುವ ಕೆಲ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 'ಇರಾನ್' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

'ಶತ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಣಿಯುವ ತನಕ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಿಂದ ಯುದ್ಧದ ನೆರಳು ದೂರವಾದಾಗ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಅರಬ್ ನೆರೆಹೊರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 119 ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 107 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿ