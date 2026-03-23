**ದುಬೈ/ ಟೆಹರಾನ್:** ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇರಾನ್ನ ವಿವಿಧ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಯಾವ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಟೆಹರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್ ವಾಪಸ್: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಡ್' ಗ್ರೀಸ್ನ ಕ್ರೀಟ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲೆಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಯುದ್ದನೌಕೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಲಾಂಡ್ರಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ನೌಕೆಯ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

**ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆ ಬಲಿ:**

ದೇಶದ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಗುಂಡಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ. 'ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.