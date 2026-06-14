ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ 3 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಜ್ಜು

<p>ಜೆರುಸಲೆಮ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು 3 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಲೆಬನಾನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ </p><p>ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಈ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳ ಹಿಡಿತವಿರುವ ಬೈರೂತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಸಬರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉತ್ತರ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒತ್ತಾಯವು ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಹಿಯೆಹ್ನಲ್ಲಿ(ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಿಡಿತವಿರುವ ಪ್ರದೇಶ) ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬೆಸಲೆಲ್ ಸ್ಮೊಟ್ರಿಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರೋನ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಹಿಯೆಹ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವಂತಹ ದಾಳಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಇಟಾಮರ್ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಹಿಡಿತವಿರುವ ದಹಿಯೆಹ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸೇರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ನಡುವೆ ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ 29 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>