ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ

<p><strong>ಬೈರೂತ್:</strong> ನಬಾತೀಹ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಸ್ಥಳಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಿಹಾನ್, ಸುಜುಡ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಎನ್ಎ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಜನರು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಝಹ್ರಾನಿ ನದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ’ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ವಕ್ತಾರ ಅವಿಚೆ ಅಡ್ರಾಯಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಝಹ್ರಾನಿ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ‘ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಲಯ’ ಎಂದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಘೊಷಿಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ, ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>