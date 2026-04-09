ಗುರುವಾರ, 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಭೀಕರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:23 IST
Last Updated : 9 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:23 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್

ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಲಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯೋಜನೆ
ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.
• ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
• ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶತ್ರುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್‌ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
• ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಎರಡು ವಾರ
ಕದನ ವಿರಾಮದ ಅವಧಿ
40 ದಿನ
ಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಅವಧಿ
ಶೇ 50
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ, ಬೆತ್ತಲಾದ ವಿಶ್ವಗುರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಹಡಗುಗಳ ಧ್ವಂಸ: ಇರಾನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ: ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ
USAmericaIsraelIranLebanoniran conflictIran–Israel warHormuz strait

