ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಭೀಕರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡುವವರೆಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಲಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
• ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯೋಜನೆ
ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.
• ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
• ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶತ್ರುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಇರಾನ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
• ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 50
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ
