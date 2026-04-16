ಕದನ ವಿರಾಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಮಾತುಕತೆ: 1993ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲು

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಾಯಕರು ಗುರುವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1993ರ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾತುಕತೆ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p>'ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು 34 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅವರು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮಾ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p><em><strong>(ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ)</strong></em></p>