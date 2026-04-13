ಲೆಬನಾನ್‌: ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಶ

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ</strong>: ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಬಿಂತ್ ಜಬೈಲ್ ನಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ನಗರದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಫಿರಂಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಡಿಯಿಂದ ಐದು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂತ್ ಜಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. 98ನೇ ವಿಭಾಗದ ಪಡೆಗಳು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆಕ್ರಮಣ ಆರಂಭಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಸೇನಾಪಡೆಯ ಅರಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯ ವಕ್ತಾರ ಕರ್ನಲ್ ಅವಿಚಯ್ ಅದ್ರೇ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>