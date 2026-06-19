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Homenewsworld news

ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ 16 ಸಾವು: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 9:43 IST
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AmericaIran–Israel war

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