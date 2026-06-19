<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವಿವ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಸುರಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಲೆಬನಾನ್ನ ಸಾವಿರ ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇಡೀ ಲೆಬನಾನ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸಾವಿರ ಲೆಬನಾನಿನ ತಾಯಂದಿರು ಅಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಲೆಬನಾನ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು!’ಎಂದು ಗ್ವಿರ್ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ಯಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಲೆಬನಾನ್ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಐಡಿಎಫ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಆದ್ಯತೆಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ’ಎಂದು ಅವರು ಬರೆಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳ ನಾಮಾವಶೇಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, 16 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>