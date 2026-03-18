ಹೌದು ಮೈಕ್, ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು

ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವುದರ ನಡುವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಕ್ ಹಕಬೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, 'ಹೌದು ಮೈಕ್ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರು ಬೆರಳುಗಳು ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಇವು ಡೀಫ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಬೆರಳುಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೊಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೊಂದು ಎಐ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೈಕ್ ಹಕಬೀ, ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಇದು ಅಸಲಿ ಭೇಟಿ ಎಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೆತನ್ಯಾಹು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.