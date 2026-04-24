ಮರೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು!

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಯನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ಹಾಗೂ 10 ರಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಆದರೂ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡದೇ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮುಂದೆ ಬಾಗದಿರಲು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಹೆಸರೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಮರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಠಿಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಕೊಡಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಆದರೆ ಇತ್ತ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸಹ, ಇರಾನ್ ಪುಷ್ಠಿಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವನ್ನೂ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಹಾಗೂ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಎನ್ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಘ್ರವಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ , ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ, ಲೆಬನಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ನಡುವಿನ 10 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಗುರುವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ನೀಡಿದೆ.

ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಆ