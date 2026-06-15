ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

<p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇದೀಗ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೇಶಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ 14 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.</p><p>‘ಟ್ರಂಪ್ ಒಪ್ಪಂದವು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಇಟಾಮರ್ ಬೆನ್ ಗ್ವಿರ್ ತಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟೂ ಕಾಲ್ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಬೆಜಲೆಲ್ ಸ್ಮೊಟ್ರಿಕ್, ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.</p> <p><strong>ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೇಕೆ?</strong></p><p><strong>ಪರಮಾಣು ಬದ್ಧತೆ ಅಪೂರ್ಣ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಳವಳವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ:</strong> ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಗೆ ಇರಾನ್ನ ನೆರವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ನಂತರ, ಆರಂಭವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಶೆಲ್, ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p><p><strong>ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ: </strong>ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಉಗ್ರರ ದಮನ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಇಂಚೂ ಕಾಲ್ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಗೇ ತೊಡಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಇರಾನ್ನ ಆಡಳಿತ ಪತನವಾಗದಿರುವುದು:</strong> ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇರಾನ್ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಪಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಯಕರು ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>