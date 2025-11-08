15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಖಾನ್ ಯೂನುಸ್:</strong> ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶನಿವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಾಸಿರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಒತ್ತೆಯಾಳುವಿನ ಮೃತದೇಹದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹಮಾಸ್ನವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುವಿಗೆ 15 ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ನರನ್ನು ವಾಪಸು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ‘ಶನಿವಾರದವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 300 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 84 ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಗಾಜಾದ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಸೇರಿ ನೆರವು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೇಗ ದೊರಕಿಲ್ಲ. 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ನಷ್ಟು ನೆರವು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಗಾಜಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 37 ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಾಜಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>