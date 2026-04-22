ಹಲ್ಗಾಮ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ | ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗದು: ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ

<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕರಾಳ ದಿನದಂದು, ಭಾರತದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅದರ 27 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಉಗ್ರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಮುಗ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> <p>ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ: ಇಸ್ರೇಲ್.