ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:08 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IsraelBritainMilitary Weapons

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT