ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಮ್</strong>: ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 2021–25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಪ್ರಿ) ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್' ನ್ಯೂಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತ (ಶೇ 56) ಜರ್ಮನಿ (21) ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (7.8) ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2016–2020 ಹಾಗೂ 2021–25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತು–ಆಮದು ಆಧರಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>