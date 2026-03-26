<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್/ಮಾಸ್ಕೊ</strong>: 'ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಗಳು ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>'ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಾಯಕರು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಅನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು–ಐದು ದಿನಗಳ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬುದಾಗಿ 'ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್' ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಲಿಲ್ಲ.</p>.