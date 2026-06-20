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Homenewsworld news

ಸುಮ್ಮನಿರಿ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 20 ಜೂನ್ 2026, 5:44 IST
Last Updated : 20 ಜೂನ್ 2026, 5:44 IST
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