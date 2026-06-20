ಸುಮ್ಮನಿರಿ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಯುಎನ್) ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜಟಾಪಟಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಡ್ಯಾನಿ ಡ್ಯಾನನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವನೆಸ್ಸಾ ಫ್ರೇಜಿಯರ್ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಿರುಚಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕುರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಟ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ಯಾನನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಣಿದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಡ್ಯಾನನ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಡ್ಯಾನನ್ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ವನೆಸ್ಸಾ ಫ್ರೇಜಿಯರ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಡ್ಯಾನನ್, ಫ್ರೇಜಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಗದರಿದರು. ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನೀವು ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲು ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p><p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗುಟೆರಸ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>