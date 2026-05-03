ಅಮೆರಿಕದ ಫೈಟರ್‌ ಜೆಟ್‌ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಹುಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ:</strong> ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಎರಡು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಯುದ್ಧ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಹುಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ(ಮೇ 3) ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಎಫ್–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೋಯಿಂಗ್ನ ಎಫ್–15ಐಎ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಈ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಟ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು 'ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಾಜಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಹಮಾಸ್ನ ನೆಲೆಗಳು, ಸುರಂಗ, ಬಂಕರ್, ಕಮಾಂಡಿಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.</p><p>ಎಫ್–35 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರ ಖರೀದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕದನವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. </p>