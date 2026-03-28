ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಮೇಲೆ ಯೆಮೆನ್‌ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ! ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ

<p><strong>ಜೇರುಸಲೇಂ</strong>: ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಸ್ರೇಲ್–ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೆಮೆನ್ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೆಲ್ ಸೇನೆ ಯೆಮೆನ್ನಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುತಿ ಬಂಡುಕೋರ ಸಂಘಟನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು ಬಂದೂಕಿನ ಟ್ರಿಗರ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇವೆ ಎಂದು ಹುತಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯೆಮೆನ್ನಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟಾಟೋಪ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೇ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹುತಿ ಸೇನೆಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು 'ಇಸ್ರೇಲ್–ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ. ಏಕತೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ವಿರುದ್ಧ' ಎಂದು ಗುಡುಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಯಾ ಪಂಗಡದ ಉಪ ಪಂಗಡವಾಗಿರುವ ಹುತಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುತಿಗಳು ಯೆಮೆನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ, ವಾಯವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸುನ್ನಿಗಳ ಪಿಎಲ್ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹುತಿಗಳನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹುತಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟಗಳು ಹಾರುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹುತಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್, ಅಮೆರಿಕ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.</p>