ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪೋಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು: ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧರ್ಮಗುರು ಪೋಲ್ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತನಾಡುವಾಗ ಪೋಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಪ್ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಪೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ, ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರಿಚಯವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂದಿಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರ ಅಥವಾ ಇಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವವರ ಪರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪೋಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

'ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾಜಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ದೇವರು ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

(ವರದಿ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್)