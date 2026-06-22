ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತದವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾಕ್ ಪ್ರಜೆ:ವ್ಯಾನ್ಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 10:52 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 10:52 IST
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IndiaPakistanGeneva conventionsJD Vance

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