ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಇದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದ 21 ಗಂಟೆಗಳ ಮಾತುಕತೆಯು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಟೆಹರಾನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿತಿ ಈಡೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಇರಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಯು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರು ಟೆಹರಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹತ್ತಿರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.