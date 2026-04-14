ಅಮೆರಿಕದ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು, ನೈತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ್ ಯೋಚಿಸಲಿ: ವ್ಯಾನ್ಸ್

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಶ್ವೇತಭವನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೈತಿಕತೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ್ ಯೋಚಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ(ಏ.14) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಈ ಕುರಿತು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಕೇವಲ ನೈತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸಲಿ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವು ಸಾಕು. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಾಗಲಿ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಪ್ 14ನೇ ಲಿಯೊ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p><p>ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಮೃದುಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪೋಪ್ ಲಿಯೊ, ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಯಾನಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಪೋಪ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. </p>