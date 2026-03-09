ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ಮಾತುಕತೆ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ‘ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು’ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಯಲ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ (ಆರ್ಎಎಫ್) ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸೇನಾ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ಆರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಂತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು’ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಟನ್ನ ಎರಡು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಎಚ್ಎಂಎಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್’ ಅನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮೌತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್</strong></p>.<p>ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಎರಡು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>