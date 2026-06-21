ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 12:46 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 12:46 IST
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Comments
ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ವದಂತಿಯಷ್ಟೆ.
ಪೀಟರ್‌ ಕ್ಲೇ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ
Politicsprime ministerBritainLondon

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