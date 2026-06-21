ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ?

<p><strong>ಲಂಡನ್: ಬ್ರಿ</strong>ಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದ ಕಾರಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಅವರದೇ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾರ್ಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನಮ್ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಇವರು ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಂಚಿಸ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p>ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಆ್ಯಂಡಿ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೋ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p><h2>ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಡ?</h2><p>2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವು ಭರವಸೆಯಾಗೇ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಪೀಟರ್ ಮಂಡೆಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರೀಯತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನವುದು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶವೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ವದಂತಿಯಷ್ಟೆ.</blockquote><span class="attribution">ಪೀಟರ್ ಕ್ಲೇ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>