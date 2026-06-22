ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ: ಹೀಗಿತ್ತು ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 11:35 IST
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ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ: ಹೀಗಿತ್ತು ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಬ್ರಿಟನ್‌ನ 58ನೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು?

ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಸ್ವ-ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, 2015ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.

2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು 411 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ತಡೆಗೆ ಸೇನಾಪಡೆ ಬಳಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಜೆರೆಮಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತೀವ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ 'ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಿತ' ನೀತಿಯತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
58
ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಕ್ರಮಾಂಕ
411
2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದ ಸ್ಥಾನಗಳು
ಜೂನ್ 22
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ
95%
ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಗುರಿ (ಶೇಕಡಾವಾರು)
2 ವರ್ಷ
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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