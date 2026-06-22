ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ: ಹೀಗಿತ್ತು ಕೀರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ

ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಸ್ವ-ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್, 2015ರಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು.
ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವು 411 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ತಡೆಗೆ ಸೇನಾಪಡೆ ಬಳಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಜೆರೆಮಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ತೀವ್ರ ಎಡಪಂಥೀಯ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ 'ರಾಜಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಿತ' ನೀತಿಯತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
🚨 BREAKING: Keir Starmer gets emotional as he resigns as Prime Minister— Politics UK (@PolitlcsUK) June 22, 2026
"I shall spend more time on the most important job. Being the best husband I can to my fantastic wife Vic... and being best dad I can to my beautiful children, who have been my pride and joy" pic.twitter.com/3OaOMTqPLQ
VIDEO | London: After announcing his resignation as UK Prime Minister, Keir Starmer hugs his wife before returning inside No. 10 Downing Street.— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
Source: Third Party pic.twitter.com/jwxaqENDQz
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