ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದಾಟಿದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇದು

<p>ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ. ಆ ದೇಶದ ನಾಯಕನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದಂತೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆಯಿದು...</p><p>ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕರಿನೆರಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಿಮ್ ಇಲ್-ಹ್ಯೋಕ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎನ್ಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಗೌರವಯುತ ಬದುಕು ಪಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರದ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p><strong>10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ: </strong></p><p>‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ<strong> </strong>ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಮುದ್ರದ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಸ್ವಂತ ದೋಣಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆವು. ಸ್ಥಳೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು‘ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. <br><br>‘ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಗಸ್ತು ಪಡೆಯ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಲನವನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದೆವು. 2023ರ ಮೇ 6ರಂದು ಅದು ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಗಡಿ ದಾಟಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆವು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಗಡಿ ದಾಟುವ ವೇಳೆ ಸತತ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಡದೆ ದೋಣಿ ಮುನ್ನಡಿಸಿದ್ದೆವು. ದೂರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಯೋನ್ಪಯಾಂಗ್ ದ್ವೀಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದ್ವೀಪ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಸೂತಕ: </strong></p><p>‘ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಂತೆ ನಾವು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಾರಾದೆವು. ಸಿಯೋಲ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ‘ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್‘ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟನು. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು‘ ಎಂದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>