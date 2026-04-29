ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇರದಿದ್ದರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು: ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಲೆಳೆದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇರದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

'ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಚಿತ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾಲೆಳೆದ ಪ್ರಸಂಗ ಜರುಗಿತು.

'ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಇರದಿದ್ದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ದಾವೋಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಾವು ಇರದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.