ಕೈಗೂಡದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸು: ಕರ್ನೂಲ್ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಕರ್ನೂಲ್: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತಾಳದೇ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೊದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತನನ್ನು ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಐ.ಚಂದ್ರು (26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಲು ಚಂದ್ರು ಚಿಕಾಗೊಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ಪದವಿ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂದ್ರು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಲದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದ ಅವರು ತಾವು ತಂಗಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾರ್ಥ್ ಅಮೆರಿಕ ತೆಲುಗು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕ ಚಂದ್ರು ನಿಧನಕ್ಕೆ ಐ.ಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.