ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು: ಪರಮಿತಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ

<p>ದುಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಕುವೈತ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಪರಮಿತಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು, ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅಗತ್ಯ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್-ಅವಾಧಿ ಅವರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾದ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಕುವೈತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕುವೈತ್ನ ನೀರು ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರುಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಿಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು, ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಒಮಾನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-649783181</p>