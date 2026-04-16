<p><strong>ಲಾಹೋರ್</strong>: ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಷ್ಕರ್–ಎ–ತಯಬಾ(ಎಲ್ಇಟಿ) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಹಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಹಂಜಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಲಷ್ಕರ್–ಎ–ತಯಬಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಬಳಿಕ ಉಗ್ರ ಹಂಜಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಚಿವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಕ್ವಿ ಒಡೆತನದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಲು ನಿರೂಪಕ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಘಾಝಿ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಹಂಜಾ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಂಜಾಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಘಾಝಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>