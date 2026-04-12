ಇಸ್ರೇಲ್– ಲೆಬನಾನ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಘರ್ಷ: 13 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರ ಸಾವು

<p><strong>ಬೈರೂತ್ :</strong> ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ನಬಾತಿಯೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 13 ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರರ ಗುಂಪು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>14ರಂದು ಮಾತುಕತೆ: 'ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಲೆಬನಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿವೆ' ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಬನಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಔನ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಲೆಬನಾನ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೆಬನಾನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.</p>