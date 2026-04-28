‘ಯುದ್ಧ: ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡೆ ದೇಶದ್ರೋಹ’

ಬೈರೂತ್ (ಲೆಬನಾನ್) (ಎಎಫ್ಪಿ/ರಾಯಿಟರ್ಸ್): 'ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ' ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಔನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇಶವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ನಡೆಯುದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'1949ರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವಮಾನಕರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಾರಣ, ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ದವರೇ (ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ) ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡು ತ್ತಿದ್ದೆವೆಯೋ, ಅದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವರು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಔನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>