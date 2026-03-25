ವಯಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೊಗಳ ವೇದಿಕೆ 'OnlyFans' ಮಾಲೀಕ ಲಿಯೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

<p>ವಯಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ 'OnlyFans' ಮಾಲೀಕ ಲಿಯೊನಿಡ್ ರ್ಯಾಡ್ವಿನ್ಸ್ಕೀ (43) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸೋಮವಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ 'Deadline' ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಯಾವಾಗ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಲಿಯೊ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>'ಲಿಯೊ ರ್ಯಾಡ್ವಿನ್ಸ್ಕೀ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಸಮಯದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು OnlyFans ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಲಿಯೊ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಷಿಕಾಗೊದಲ್ಲಿ. ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಕೇಟೀ ಚುಡ್ನೋವ್ಸ್ಕೀ ಅವರನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong><ins>2018ರಲ್ಲಿ OnlyFans ಖರೀದಿ</ins></strong></p><p>OnlyFans ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಲಿಯೊ, ಕಂಪನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಟಿಮ್ ಸ್ಟೋಕ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಗೈ ಸ್ಟೋಕ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಕಂಪನಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಯಾಮವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಲಿಯೊ, OnlyFans ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಂತರ, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 37 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿನ Cam site, MyFreeCamsಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಲಿಯೊ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಿಯೊ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿನ ಅಂದಾಜು ₹ 220 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಪರೋಪಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><div class="bigfact-title">ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಗಳು</div><div class="bigfact-description">ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ರ್ಯಾಪರ್ಗಳಾದ ಕಾರ್ಡಿ ಬಿ, ಭಾದ್ ಭಾಬೀ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಥ್ರೋನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಡಲ್ ಇಗ್ಗಿ ಅಜೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಿಯಾ ಖಲೀಫಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.</div></div>.<p><strong><ins>ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ</ins></strong></p><p>OnlyFans ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಯೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಅಂದಾಜು ₹ 75,000 ಕೋಟಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು.</p><p>ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಪಾಲು ನೀಡಿ, ಉಳಿದ ಶೇ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು 2023ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಅಂದಾಜು 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ಏರಿತ್ತು.</p><p>2023ರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 6.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹ 62,000 ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ 19ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ OnlyFansನಲ್ಲಿ 46 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯವು 4.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಅಂದಾಜು ₹ 44 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>