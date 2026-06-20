ಜನವರಿ 6 ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ 'ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಡೇ': ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್

<p>ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2027 ಜನವರಿ 6 ಅನ್ನು 'ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ದಿನ' (Diljit Dosanjh Day) ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿಲ್ಜಿತ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ 'ಔರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ 2026' (Aura World Tour 2026) ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಾಯಕ, ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ನೀಡಿದ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮೋನಿಕಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಈ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ:</strong></p><p>ಜನವರಿ 6 ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರ 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಅಂದೇ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿಲ್ಜಿತ್, 'ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ದಿನ!. ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ... ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ... ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್...' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>. <p>ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪಂಜಾಬಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಂದೆಡೆ ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಮೇನ್ ವಾಪಸ್ ಆವುಂಗಾ' (Main Vaapas Aaunga) ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>. <p>ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹12.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕಿನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹70 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನೀರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>