<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವೀಧರ ಮಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವುದಾಗಿ ಖಲೀಲ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.</p><p>ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ವಲಸೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಖಲೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ವಲಸೆ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇದೀಗ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಖಲೀಲ್ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಹಾಗೂ ಗಡೀಪಾರಾಗುವ ಆತಂಕ ಖಲೀಲ್ಗೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>