<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ, ವಲಸೆ ಕುರಿತ ಜನರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಸಮಾಧಾನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಲೇಬರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಮೇಯರ್ ಆಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೆನ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮತದಾರರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<h2>ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಜನರ ಅಳಲು</h2><p>ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹಲವು ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪಡೆಯುವುದು ದುಬಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದವು.</p><p>ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಲಸೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ತಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಸೆ ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನದ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇತ್ತು.</p><p>ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲೇಬರ್ ಮತದಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ರಾಜಕೀಯದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಜನರ ಈ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಎಂದು ಪೊಲಿಟಿಕೊ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<h2>ಆಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದು?</h2><p>ಆಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಗೆಲುವು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅವರ ಗೆಲುವನ್ನು ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಲೇಬರ್ ಪರವಾಗಿ ಶೇ 54.8 ಮತಗಳು ಹಾಗು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 34.5 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿದರೂ, ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಯುಕೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.</p><p>ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಚುನಾವಣೆಯು ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಜನರು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>