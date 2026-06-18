ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ: ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್ – ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 15:37 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 15:37 IST
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ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಲಿದೆ.
– ಪೀಟ್‌ ಹೆಗ್ಸೆತ್‌, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಖಾಯಿ, ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ 
warDonald Trumpiran conflict

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