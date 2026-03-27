ನೇಪಾಳ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ(ಮಾ.27) ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ನೇಪಾಳದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯು, ನೇಪಾಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜೆನ್–ಝೀಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಒಲಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪತನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ) ನಾಯಕರಾಗಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.