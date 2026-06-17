<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿ7 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಯಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ‘ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿರುವ ಮೆಲೋಡಿ ವಿಡಿಯೊ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೆಲೋನಿ, ‘ಹೌದು, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟ ಮೆಲೋನಿ, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ‘ಕೈ’ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ: G7ನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಿವು.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕಲೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಕತೆ, ಒಂದು ಹಸ್ತಲಾಘವ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. </p>.<p><strong>ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಮೆಲೋನಿ</strong></p><p>ಜಿ7 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲೋನಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಪರಸ್ಪರ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆಂದು ಬಳಸುವ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಲೋನಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೆರ್ಜ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೆಲೋನಿ ಅವರನ್ನು ‘ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕೇ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಮೆಲೋನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>